В Липецке хозяйке киоска грозит срок за внушительную партию поддельных сигарет

Реальный срок и крупный штраф грозит владелице киоска в Липецке. Женщина обвиняется по части 5 статьи 171.1 УК – продажа немаркированой продукции в крупном размере. По данным полиции, хозяйка ларька, будучи ИП, в феврале этого года закупила для реализации поддельные сигареты.

Киоск находился в Левобережном округе города, во время обыска внутри нашли около 2600 пачек нелегальной табачной продукции на сумму более 390 000 рублей. Женщину поймали на продаже контрафакта сотрудники отдела экономической безопасности. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, всю нелегальную продукцию изъяли, дело с обвинительным заключением передают в суд.

Женщине грозит минимум штраф до полумиллиона рублей, максимум – до трех лет лишения свободы со штрафом до 100 000 рублей.