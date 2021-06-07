Под Липецком во время выгрузки удобрений погиб рабочий сельхозпредприятия

Трагический несчастный случай произошел на сельскохозяйственном предприятии в Данковском районе 4 июня. Там во время выгрузки остатков удобрений погиб 60-летний сварщик. По факту гибели на производстве началась доследственная проверка.

По версии следствия, удобрения выгружали из машины, предназначенной для сева. Во время работы на комбайне сломалось крепление винтового стержня для перемещения груза – шнека. Из-за технической неисправности шнек упал на стоявшего рядом сварщика.

Как сообщает пресс-служба СКР региона, рабочий скончался на месте происшествия. Все подробности и детали инцидента устанавливаются, также следователи ищут тех, кто должен был отвечать за безопасность работников на предприятии. Возбудят ли уголовное дело и по какой статье, станет известно по результатам проверки.