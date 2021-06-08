МЧС предупреждает: на Липецк надвигается гроза с градом

В Липецке ожидается гроза, град, сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 8 июня, в Липецке ожидается гроза. Непогода может обрушиться на город в ближайшие 2-4 часа с сохранением в течение дня. При этом порывы юго-восточного ветра могут доходить до 16 м/с. Местами возможен град.

Липчан просят не покидать здания во время грозы, отключить все электроприборы. Град - явление хоть и непродолжительное, но опасное. В среднем, град падает около 7 минут, максимум - 15. Если непогода застала в автомобиле, нудно развернуться спиной к стеклам. Детей лучше закрыть собой.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.