При резком торможении в автобусе Липецка упала коляска с младенцем

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 2 415 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 10 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 58 не пристегнулись во время движения. Водители 2 000 раз превысили скорость. Произошло 21 ДТП, в котором никто из людей не пострадал.

Накануне, 7 июня, на улице Ибаррури в Липецке столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Приора". Пострадали 51-летний водитель первой машины и пассажиры: мужчины 34, 35, 37 и 40 лет. Двум медики оказали помощь и отпустили. Троих госпитализировали. Предварительная причина аварии - неверный выбор дистанции водителем Гранты.

В тот же день на улице Гагарина 61-летний водитель автобуса "Мерседес" №322 резко затормозил. Из-за этого в салоне упала детская коляска с младенцем. Малыша с мамой доставили в больницу. Там осмотрели ребенка и оказали необходимую помощь.