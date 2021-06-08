За неделю более 3000 липчан заболели ОРВИ

У липчан находят бокавирусы Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе с 31 мая по 6 июня 3 079 жителей Липецкой области заболели ОРВИ. По информации регионального Роспотребнадзора, показатель на 6,8% ниже уровня прошлой недели. Из всех выявленных случаев 67% - детских. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке ОРВИ заразились 1 868 человек. Неделей ранее заболели на 16% липчан больше. Показатель ниже эпидпорога на 3%. Согласно результатам исследований, в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. На прошлой неделе их обнаружили в 5,3% проб, взятых у больных. Так, 60% липчан подхватили вирусы парагриппа. Еще 40% - бокавирусы.

Напомним, что в Липецкой области выявлено более 32 000 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 29 000 человек. В настоящий момент 2 000 липчан находятся на больничном.