За поножовщину в развлекательном комплексе липчанину грозит до 10 лет тюрьмы

В Липецке за поножовщину задержали мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 4 июня в одном из культурно-развлекательных комплексов города отдыхали 2 компании. Между ними возник конфликт.

Во время ссоры один из липчан схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости, шеи и поясницы. Злодей же сбежал. На днях его задержали оперативники. Подозреваемый - ранее несудимый 24-летний молодой человек.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Максимальное наказание по статье - до 10 лет тюрьмы. На время предварительного следствия липчанину вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.