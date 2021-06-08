Инвестор готов вложить в баню на Неделина в Липецке 100 млн рублей

В Липецке нашли концессионера, который реконструирует аварийное здание бани на улице Неделина, 22. Как сообщили в пресс-службе липецкого горсовета, предприниматель готов взять баню в аренду на 25 лет и вложить в нее не менее 100 млн рублей. Он считает, что затраты окупятся в течение 10 лет.

Так, в здании появятся два банных отделения, хамам, салон красоты, массажный кабинет, парные, комнаты отдыха, лавка сувениров, бар-ресторан, "снежная комната". Предполагается, что работать будут 50 сотрудников. Концессионная плата начнет поступать в казну города спустя 10 лет после даты заключения соглашения, а именно, 200 тыс. рублей в месяц.

Средняя цена помывки будет стоить 250 рублей в час. Для льготников - 70 или 80 рублей в час. Льготы обязаны предоставить на услуги не менее 8 часов в неделю, то есть примерно чуть более 1 часа в день. Также в здании предусмотрят поручни, пандусы, лифт, звонок для маломобильных граждан.

В горсовете рекомендовали мэрии проработать данный вопрос. А также подумать над тем, чтобы оказать льготную поддержку липчанам в большем объеме.