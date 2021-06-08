В Липецке прохожий украл сумку фельдшера скорой помощи

В Липецке аморально обокрали фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел в конце мая у дома по улице Водопьянова. На адрес прибыли сотрудники неотложки частного медицинского центра, чтобы оказать помощь пациенту.

Человека нужно было везти в больницу и фельдшер, помогая пациенту сесть в машину, поставил сумку на землю у подъезда. Медик был занят состоянием больного, поэтому забыл про фельдшерскую сумку с препаратами и приборами, и уехал. Когда вернулся, сумки уже не было.

Сумму ущерба оценили в 27 000 рублей. Вора нашли сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, подозреваемым оказался 47-летний прохожий. Мужчина шел мимо подъезда, заметил сумку и забрал себе. Часть похищенного удалось изъять. Дело возбудили по 158 статье УК – задержанному грозит до двух лет.