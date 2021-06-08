Регионального оператора по утилизации отходов в Липецке обманули на три млн рублей

Особо крупного мошенничество в Липецкой области выявила региональная прокуратура. Как сообщает пресс-служба ведомства, преступление произошло в отношении регионального оператора по обращению с коммунальными отходами АО «ЭкоПром-Липецк».

По закону оператор должен каждый год предоставлять в управление экологии банковскую гарантию для выполнения принятых на себя обязательств. Поэтому наняли посредника, который найдет банк готовый предоставить гарантию. В мае прошлого года а адрес «Экопрома» поступила гарантия от АО «Нокссбанк». После чего оператор перечислили посреднику 2.4 млн для погашения комиссии банка и еще 600 тыс рублей оплаты за услугу.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что банковская организация на самом деле гарантию не давала. После постановления возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере.