В сентябре в 1 класс пойдут 6000 детей в Липецке

В сентябре школы Липецка примут более 59 тыс. детей. Это на 1,5 тыс. больше, чем в предыдущем учебном году. Впервые сядут за парты 6 тыс. юных липчан.

По данным пресс-службы мэрии, средняя наполняемость классов составит 27,8 учащихся. Больше всего школьников будет в учебных заведениях новых микрорайонов. К примеру. в школе №29 - 1 744 учащихся, в школе №60 - 1 700 детей, а в школе №20 - 1 690 липчан.

Комплектование школ идет по двум направлениям. Заявления на обучение в первых классах принимают от родителей ребят, проживающих на закрепленной за школой территории или имеющих право преимущественного приема. Заявление можно подать через Портал госуслуг. Подробная инструкция находится на сайте городского департамента образования.