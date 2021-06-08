В Липецке начали чистить фонтаны, чтобы не "зацвела" вода

В Липецке специалисты начали чистить фонтаны Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали чистить фонтаны. По информации пресс-службы мэрии, работы начались на каскаде фонтанов у Петровского спуска. Это один из самых крупных фонтанных комплексов города. Он вмещает более 600 кубометров воды. Работы здесь продлятся несколько дней. Пока рабочие сливают воду из чаш. Затем их очистят и заполнят свежей водой со специальным раствором от "цветения". После специалисты займутся фонтаном на улице Ленина, который расположен ближе к Соборной площади.

Напомним, что фонтаны будут работать в областном центре до 30 сентября. Всего работают 10 комплексов: на площадях Петра Великого, Мира, Клименкова, Франценюка, на Комсомольском пруду, улице Ленина, возле Драмтеатра, у ФОК "Пламя" и на Петровском спуске. Выходной по понедельникам. В будни фонтаны включают в 18.00 до 20.00, в пятницу с 16.00 до 22.00, а в выходные и праздники с 10.00 до 22.00.