Многодетная наркоманка в Липецке пошла работать закладчицей – ей грозит 20 лет

В Липецке будут судить за наркотики многодетную мать. Липчанка к 35 годам успела набрать судимостей, пристраститься к наркотикам и родить троих детей. Однако наличие серьезной ответственности перед детьми на образ жизни дамы особо не повлияло.

По данным следствия, женщина нашла в Интернете способ «заработать» легкие деньги. Дама связалась с куратором, у которого купила несколько свертков наркотиков, которые должна была разносить по точкам в городе и сообщать «коллегам», где находятся закладки.

Как раз за этим занятием ее и поймала полиция. Во время личного досмотра у женщины нашли 19 свертков с героином, общей массой 30,13 грамма – крупный размер. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 228.1 УК – покушение на сбыт группой лиц.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело направили в суд, обвиняемой грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.