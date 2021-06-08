В среду в центре Липецка и на Сырском Руднике отключат холодную воду

Липчан предупреждают об отключениях Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 9 июня, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 2 часов дня до 4 вечера без электроэнергии останутся жители улиц Моршанская, 1-15, 22; Физкультурная, 1-18; Мусоргского, 4.

Горячей воды с 10 утра до 8 вечера не будет в доме №2 по улице Прудная. С 10 утра до 6 часов вечера холодную воду отключат по улицам Зегеля, 1, 6, 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 17, 21а, 23, 23а, 27/1, 27/2, 25а, 28, 30; Саперная, 1; площадь Плеханова, 4, 4а, 1а, 1, 1б; Интернациональная, 5б, 5а, 5; Кузнечная, 4б; Соборная площадь, 1, 3; Семашко, 3, 6, 8, 8а, 10/2; Плеханова, 3, 33а, 8, 10; Гагарина, 51/1, 51/2, 51/3, 37, 39; переулок Зегеля, 1а.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут на Сырском Руднике по улицам Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Медицинская, Рудничная, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Техническая, Базарная, Юношеская, Металлистов, Почтовая, Геологическая, Монтажников, Детская, Ангарская, Ново-Весовая, Прудная, Коттеджная, Шахматная, Автодорожная, Маргелова, Взлетная, Романовская, переулок Рудный, Клеверный, Чистый, Дружный, Ландшафтный, Бытовой, Технологический, Лирический, Туманный.

Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.