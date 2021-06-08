Липецкие спасатели отправили вышку, чтобы снять с дерева орущего котенка

Котенка сняли с дерева в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Спасательная операция развернулась у дома № 8/1 по улице Циолковского в Липецке. Там на ветке дерева, на 24-метровой высоте, застрял котенок. Маленький комок шерсти добрался до уровня восьмого этажа и несколько дней оповещал о своем бедственном положении всю округу. На жалобные вопли отозвались местные жители, которые пытались снять зверька самостоятельно. Попытки не увенчались успехом и люди обратились с службу «112».

Спасатели подобными случаями не занимаются, поэтому на место отправили службу по отлову животных и автовышку. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, оператор помог скоординировать действия других служб и котенка сняли. Страдальца взяла к себе жить сердобольная женщина.

Животное забрали домой Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Кстати, 7 июня стал для городских спасателей почти рекордным по сигналам о попавших в беду кошках – операторы приняли 12 таких звонков.

Еще в одном доме на балкон залетела летучая мышь, для которой тоже пытались вызвать спасателей.

– Главная задача спасателей – помогать людям, оказавшимся в чрезвычайной или трудной жизненной ситуации, – отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков. – Спасение животных – не наш профиль, но в исключительных случаях мы, конечно, идем навстречу неравнодушным горожанам.