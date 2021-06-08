Липчанина будут судить за уклонение от альтернативной гражданской службы

В Липецке будут судить призывника за уклонение от альтернативной службы. Согалсно материалам дела, 19-летний парень во время призыва выбрал альтернативную гражданскую службу и тем самым его освободили от службы в армии.

По трудовому договору юноша должен был работать почтальоном с июля 2020 года по апрель 2022. Но на работу парень так и не пришел, уважительной причины для отсутствия тоже не было. Несостоявшегося призывника пытались вразумить, привлекая к дисциплинарной ответственности за систематические прогулы. Но безуспешно.

В итоге тунеядец попал под статью 328 УК, часть 2 – уклонение от альтернативной гражданской службы. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, в ходе следствия парень во всем сознался и раскаялся. Дело передают в суд. Похоже, что отработать на благо государства все же придется, так как одна из мер наказания по данной статье – обязательные работы.