Под Липецком сбили первоклассника на велосипеде

ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием ребенка случилось в Ельце минувшим вечером, 8 июня, около 17.00. Там на улице Аргамаченская 33-летний мужчине на «Форд Фокус» сбил 8-летнего мальчик на велосипеде. Школьника увезли в больницу, где назначили амбулаторное лечение. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, причины аварии установят в ходе расследования. Однако водители должны помнить, что летом на дорогах много велосипедистов. А родители – следить за детьми.

Также ночью, в 0.40, на трассе Липецк-Данков в Липецком районе, не справился с управлением 21-летний парень на «Мазда 6» и угодил в отбойник. Водителя увезли в больницу, после отправили домой.

Еще одно похожее ДТП случилось в Ельце в 3.15 утра на улице Городской, не не справился с управлением 25-летний водитель «Ниссан Максима». Машина наехала на вал асфальтовой срезки. Водитель в больнице.