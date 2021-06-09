Град, грозу и сильный ветер обещают в Липецке

Грозу с градом и сильным ветром обещают в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Спасатели предупреждают липчан о надвигающейся непогоде. Гроза, град и сильные порывы ветра в Липецке ожидаются в эту среду, 9 июня. По данным гидрометцентра, во время грозы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха днем не поднимется выше отметки в +23 градуса, ночью – до +19. Атмосферное давление в ближайшие дни будет в пределах 744 – 746 мм ртутного столба.

Дожди и грозы также обещают 10 июня и вплоть до конца недели. Самая высокая влажность в выходные – в среднем 87%. Ветер будет дуть преимущественно южный и юго-восточный. С начала следующей недели ветер в Липецке сменится на северо-восточный и снизится температура воздуха.

Спасатели просят липчан соблюдать меры безопасности при грозе и сильных порывах ветра.