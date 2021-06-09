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Общество9 июня 2021 12:43

На проспекте Победы в Липецке заменили новый некачественный асфальт

Переделанную часть дороги скоро проверит комиссия
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Подрядчики перекладывают кабель для светофоров

Подрядчики перекладывают кабель для светофоров

Фото: Лия МУРАДЬЯН

На проспекте Победы в Липецке закончился ремонт полотна, которое меняли из-за недочетов подрядчика. Асфальт срезали и перестелили после замечаний по качеству материалов. Новое покрытие общей площадью около 5000 м2 уже уложили.

По данным городского управления строительства, для оценки качества нового покрытия проведут экспертизу. В пресс-службе мэрии уточнили, что работы примут только после положительных результатов экспертизы.

Сейчас подрядчики делают парковку у дома №8, где уже уложили два слоя, остался еще один – верхний. Площадь новой парковки 100 м2. Также рабочие восстанавливают велосипедную дорожку напротив автовокзала и заново прокладывают кабель для светофоров в районе остановки «Памятник Танкистам». Еще в районе улицы Юных Натуралистов должен появится пандус.

Подрядчики должны закончить все работы в июле, полная оплата за ремонт проспекта Победы будет только после проверки и соответствия качеству.