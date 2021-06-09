На проспекте Победы в Липецке заменили новый некачественный асфальт

Подрядчики перекладывают кабель для светофоров Фото: Лия МУРАДЬЯН

На проспекте Победы в Липецке закончился ремонт полотна, которое меняли из-за недочетов подрядчика. Асфальт срезали и перестелили после замечаний по качеству материалов. Новое покрытие общей площадью около 5000 м2 уже уложили.

По данным городского управления строительства, для оценки качества нового покрытия проведут экспертизу. В пресс-службе мэрии уточнили, что работы примут только после положительных результатов экспертизы.

Сейчас подрядчики делают парковку у дома №8, где уже уложили два слоя, остался еще один – верхний. Площадь новой парковки 100 м2. Также рабочие восстанавливают велосипедную дорожку напротив автовокзала и заново прокладывают кабель для светофоров в районе остановки «Памятник Танкистам». Еще в районе улицы Юных Натуралистов должен появится пандус.

Подрядчики должны закончить все работы в июле, полная оплата за ремонт проспекта Победы будет только после проверки и соответствия качеству.