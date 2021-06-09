Липчанин из мести сжег машину бывшей любовницы

В Липецке раскрыли автопожар, который произошел еще в феврале этого года. «Хендай» 39-летней женщины сгорел у дома на улице Неделина 28 февраля. Как позже выяснилось, машина загорелась в результате поджога.

В ходе расследования, восстановили полную картину произошедшего. По данным полиции, вредителем оказался бывший любовник хозяйки авто – 34-летний житель Липецкого района. После расставания мужчина продолжал преследовать возлюбленную, но та не отвечала взаимностью. Раздосадованный воздыхатель напился и пришел к дому бывшей, получив очередной отказ, решил отомстить.

Сначала покинутый любовник исцарапал припаркованную во дворе машину. Но этого показалось мало и мужчина поджег дворники. Резина быстро загорелась, затем пламя распространилось дальше, под капот и загорелся моторный отсек.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ – поджег. Ущерб оценили в 325 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемый уже во всем сознался и обязуется возместить всю сумму. На данный момент ему грозит до пяти лет колонии.