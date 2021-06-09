Банда автоподставщиков в Липецке получила по страховкам более миллиона рублей

В Липецке полиция и силовики выселили банду автоподставщиков. По данным следствия, в преступную группу входили двое липчан 22 и 25 лет, 42-летний мужчина из Ельца и 23-летний парень из Тамбова.

Все четверо периодически инсценировали между собой подставные ДТП, а затем получали деньги от страховых компаний. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уже есть данные о пяти подобных эпизодах с извлечением более 1 млн. рублей незаконного дохода.

Задерживали автоподставщиков при участии ОМОНа. В домах фигурантов прошли обыски. Двое из участников под стражей, еще двое – под домашним арестом. Возбудили ряд уголовных дел за мошенничество в сфере страхования и покушение на мошенничество.