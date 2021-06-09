Снятие ограничений по коронавирусу: в Липецкой области разрешили проводить массовые мероприятия

В Липецкой области снимают ограничения по коронавирусу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 9 июня, в Липецке прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. По данным пресс-службы региональной администрации, ситуация с заболеваемостью в области относительно стабильная. С 27 мая в пяти инфекционных госпиталях стоят 900 коек. Свободный коечный фонд за последнюю неделю - 20%.

Коронавирусные ограничения в регионе продолжают снимать. Теперь в Липецкой области можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Условие - число участников не более 50% от вместимости площадки. И, разумеется, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 56 жителей региона. С начала пандемии заболели 32 168 человек. Выздоровели 29 176 липчан. Не удалось спасти 797 пациентов.