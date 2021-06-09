В четверг более 50 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 10 июня, в Липецке ожидается отключение воды и электроэнергии. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе по улицам Добровская, Писарева, Патриотическая, Постышева, Бурлакова, Олимпийская, Зорге.

С 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители улицы Центральная, 8-12, 14-16.

С 10 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат по улицам Невского, 6, 7, 10, 11, 13; Осипенко, 6а/1, 6а; проспект Мира, 24, 26.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника: улицы Смирнова, Поселковая, Городовикова, Рябиновая, Медицинская, Рудничная, Солнечная, Жактовская, Ударников, Паровозная. На этот же период времени воды не будет по улице Шубина, 16, 18-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат жителям улиц Ярославская, 13, 19; Светлова, 31, 31а, 29, 29а; Писарева, 1, 1б, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 12а, 12в, 22, 35, 37; Центральная, 1б, 6-12, 14-21, 14а, 21ст.1, 43, 180; Ладыгина, 24, 24а, 35, 33а; Привокзальная, 56, 101; Асфальтная, 113, 33а, 111, 115а; Фруктовая, 25б; Таежная, 12. А также в частном секторе: улицы Железногорская, Патриотическая, Бурлакова, Р. Зорге, Постышева, Варшавская, Олимпийская, Привокзальная, Артема, Комсомольская, Таежная, Фруктовая, Березовая, Асфальтная, Фабричная, МПС, Локомотивная, Липецкая, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева, Тихая, Светлова, 1-я Лесная, Ярославская, Добровская.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.