Под Липецком нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

Под Липецком нашли авиабомбу Фото: УГПСС Липецкой области

В минувшую среду, 9 июня, в Измалковском районе Липецкой области нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в районе села Чернава в лесу у заброшенного аэродрома. Вес находки внушительный - 100 кг.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, на место приехали взрывотехники аварийно-спасательного отряда управления. Они уничтожили взрывоопасный предмет.

Напомним, что при обнаружении боеприпасов их запрещено трогать руками, толкать, пинать ногами, перекатывать в места на место. Нельзя бросать их в воду, а также разводить рядом костер. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.