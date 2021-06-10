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Происшествия10 июня 2021 11:46

Под Липецком в ДТП со снегоболотоходом пострадали несовершеннолетние девушки

Одну липчанку госпитализировали, второй назначили лечение
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Под Липецком "Лада" столкнулась со снегоболотоходом

Под Липецком "Лада" столкнулась со снегоболотоходом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 10 июня, на площади Петра Великого в Липецке произошла серьезная авария. 38-летний водитель "Пежо" на скорости въехал в стоящий "Мицубиси Лансер". Пострадала 30-летняя женщина, находившаяся за рулем последней иномарки. Ее с травмами госпитализировали.

Липчан просят строго соблюдать ПДД

Липчан просят строго соблюдать ПДД

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день в селе Подгорное на улице Титова "Фольксваген" врезался в "Ладу Гранту". 64-летнюю пассажирку отечественной машины доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

В Грязинском районе около Ленинского лесхоза 21-летний водитель "Лады" столкнулся с снегоболотоходом, за рулем которого находилась 17-летняя девушка. В ДТП пострадала несовершеннолетняя и ее 15-летняя пассажирка. Водителя госпитализировали. Ее подруге назначили амбулаторное лечение.