Под Липецком в ДТП со снегоболотоходом пострадали несовершеннолетние девушки

Под Липецком "Лада" столкнулась со снегоболотоходом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 10 июня, на площади Петра Великого в Липецке произошла серьезная авария. 38-летний водитель "Пежо" на скорости въехал в стоящий "Мицубиси Лансер". Пострадала 30-летняя женщина, находившаяся за рулем последней иномарки. Ее с травмами госпитализировали.

Липчан просят строго соблюдать ПДД Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день в селе Подгорное на улице Титова "Фольксваген" врезался в "Ладу Гранту". 64-летнюю пассажирку отечественной машины доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

В Грязинском районе около Ленинского лесхоза 21-летний водитель "Лады" столкнулся с снегоболотоходом, за рулем которого находилась 17-летняя девушка. В ДТП пострадала несовершеннолетняя и ее 15-летняя пассажирка. Водителя госпитализировали. Ее подруге назначили амбулаторное лечение.