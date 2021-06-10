Закладчику наркотиков из Кыргызстана грозит до 20 лет тюрьмы в Липецкой области

Полицейские задержали злодея, когда тот прятал наркотики в Усмани Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить гражданина Кыргызстана. Его обвиняют в преступлении по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Прокурор Усманского района уже утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, мужчина решил распространять наркотики через "тайники-закладки". За это обвиняемому должны был заплатить. Всем процессом руководил неизвестный.

Когда мужчина получил наркотики, он разместил их в разных точках Усмани, сообщив местонахождение закладок своему координатору. Преступный план практически удался, но помешали полицейские. При оборудовании одной из точек, мужчину задержали сотрудники органов. Теперь иностранцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.