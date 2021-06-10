В Липецкой области поднялись цены на бензин и дизель Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю в Липецкой области подорожал бензин. По данным Липецкстата, по состоянию на 7 июня средняя цена за литр бензина в регионе составила 46,70 рублей. Неделей ранее - 46,57 рублей.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,2% - стоил в среднем 44,97 рублей за литр, а теперь 45,08 рублей. Поднялись цены и на 95-ый бензин - с 48,73 до 48,89 рублей за неделю. На 1,1% увеличилась стоимость бензина марки АИ-98. В конце мая за литр липчане отдавали около 55,82 рублей. Теперь - 56,43 рублей. На 13 копеек подорожало дизельное топливо - 47,48 рублей за литр.

Напомним, что Липецкстат еженедельно мониторит цены в регионе.