В День России в Липецке ограничат продажу алкоголя

В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 12 июня, в Липецке ограничат продажу алкоголя. Причина тому - праздничные мероприятия в честь Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 10.00 до 10.30 торжество состоится на Липецком городище. А с 18.00 до 22.00 культурную программу организуют в парках и домах культуры областного центра. Мероприятия пройдут в Быхановом саду, парке Победы, Нижнем парке, в парковой зоне "Сокол", на Липецком городище, у Городского дворца культуры, ДК "Рудничный", "Матыра", "Луч".

Согласно законодательству, продажа спиртного запрещена в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Ограничение вступает в силу за 2 часа до начала события. Вновь продавать алкоголь можно спустя 2 часа после окончания праздника.