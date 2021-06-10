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Общество10 июня 2021 16:10

В День России в Липецке ограничат продажу алкоголя

В парках и домах культуры запланированы праздничные мероприятия
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь

В субботу в Липецке запретят продавать алкоголь

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 12 июня, в Липецке ограничат продажу алкоголя. Причина тому - праздничные мероприятия в честь Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 10.00 до 10.30 торжество состоится на Липецком городище. А с 18.00 до 22.00 культурную программу организуют в парках и домах культуры областного центра. Мероприятия пройдут в Быхановом саду, парке Победы, Нижнем парке, в парковой зоне "Сокол", на Липецком городище, у Городского дворца культуры, ДК "Рудничный", "Матыра", "Луч".

Согласно законодательству, продажа спиртного запрещена в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Ограничение вступает в силу за 2 часа до начала события. Вновь продавать алкоголь можно спустя 2 часа после окончания праздника.