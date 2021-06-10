В пятницу 14 улиц Липецка останутся без света

В Липецке очередные отключения света и воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 11 июня, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до полудня без электроэнергии останутся жители улиц Краснознамённая, 5, 6, 9; Краснозаводская, 2, 4; Коммунистическая, 2, 4-6, 11, а также частного сектора: улицы 6-й Гвардейской Дивизии и Бачурина.

С 9 утра до 3 часов дня свет погаснет в домах №82, 82/1, 82/2 по улице Космонавтов. С 9 утра до 4 часов вечера света не будет в частном секторе по улицам Писарева, Постышева, Бурлакова, Добровская, Патриотическая, Зорге, Варшавская, Олимпийская.

Холодную воду с 10 утра 5 часов вечера отключат в доме №22 по улице 9 Мая. Туда же подвезут воду.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Полярная, Сенная, Зоологическая, Садовая, Смоленская, Пришвина, 3; Студёновская, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43; переулок Рядовой.

Воду подвезут по адресам: Пришвина, 3, Студёновская, 35, а также по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.