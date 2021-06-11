Под Липецком "Мицубиси" вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб

Трагическая авария под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 10 июня, в Липецком районе произошла трагедия. На автодороге Стебаево-Задонск-Долгоруково "Мицубиси Лансер" вылетел в кювет и перевернулся. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, за рулем находился 28-летний мужчина. От полученных травм несчастный скончался на месте.

Аналогичная авария, но, к счастью, без погибших, произошла в Становлянском районе. На трассе "Дон" "Форд Фокус" съехал в кювет и опрокинулся. 67-летняя автоледи получила травмы.

В Липецке на улице Стаханова 33-летний водитель "Ниссана Кашкай" сбил 9-летнего велосипедиста. ДТП случилось в зоне регулируемого пешеходного перехода. Медики оказали помощь ребенку и отпустили.

А на улице Гагарина 38-летняя женщина за рулем "Киа Рио" наехала на 47-летнего велосипедиста вне пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.