МЧС предупреждает: в Липецкой области гроза, ливни, град

В Липецкой области ожидаются грозы, ливни, град Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. В эту пятницу, 11 июня, в регионе ожидается гроза с порывами ветра до 17 м/с, ливни. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, местами пройдет град.

Напомним, что во время сильного ветра или грозы не стоит выходить из зданий. Если ветер застал на улице, лучше как можно скорее укрыться. Не самая лучшая идея становиться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, у стен домов. Липчанам советуют прятаться в подъездах, либо в подземных переходах. Во время грозы дома нужно отключить электроприборы.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.