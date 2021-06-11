Липчанка попросила подростка вызвать такси, а тот украл телефон

Подросток украл у липчанки телефон Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что днем у дома по улице Первомайская неизвестный похитил у нее сотовый телефон. Липчанка возвращалась домой и, испугавшись дождя, решила вызвать такси. Однако, что-то пошло не так и сладить с приложением у нее не получилось. Тогда она попросила помочь ей молодого человека, проходившего мимо. Он взял в руки телефон и убежал. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался несовершеннолетний горожанин. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж".

Накануне, 10 июня, помощи у полицейских попросила 74-летняя пенсионерка. В заявлении она указала, что кто-то снял с ее банковской карты 1 300 рублей и украл 600 рублей из кошелька. Выяснилось, что несколько дней назад женщина устав, поставила сумку на бордюр. Липчанка немного отдохнула и продолжила свой путь, но без сумки - она ее забыла.

Сумку увидели подростки. Один из них вытащил кошелек с наличкой, а также с картой и пин-кодом на листочке. На преступление пошел несовершеннолетний липчанин. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража".