В Липецке ищут поставщиков питания для 47 школ

В Липецке запустили торги на организацию питания в школах. По данным пресс-службы мэрии, опубликовали первую закупку для 5 учебных заведений. До конца месяца разместят еще 7 лотов общей стоимостью 214 млн рублей. Всего 47 школ города. Контракты с компаниями заключат на один учебный год - с 1 сентября по 31 мая.

Участвовать в торгах могут те организации, которые ранее выполнили схожий контракт. Потенциальные исполнители должны обеспечить сбалансированное, качественное и своевременное питание. Замены блюд или ингредиентов им придется согласовывать с руководством школы. Качество продуктов должно соответствовать требованиям ГОСТ и СанПиН. Компании также будут отвечать за чистоту в пищеблоке. Проводить ежедневные уборки и дезинфекции, организовывать санитарные дни.