В субботу в Липецке +25 градусов, возможны грозы и сильный ветер

В Липецке жарко, но возможны дожди и грозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 12 июня, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, кратковременные дожди, грозы. В темное время суток от 10 до 15 градусов тепла. Ночью и утром туман.

Днем столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Ветер южной четверти 4-9 м/с. При грозе порывы могут доходить до 17 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 742 мм р.ст.

В воскресенье, 13 июня, ночью около 15 градусов выше ноля. Днем в Липецке до +24 градусов. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ветер южных направлений 6-8 м/с. Атмосферное давление немного поднимется вверх - до 744 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 16 часов 48 минут. Солнце встает в 3.57. Заходит за горизонт в 20.45.