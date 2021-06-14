Администратор салона сотовой связи в Липецке забрала деньги из кассы

В Липецке поймали нечистого на руку продавца. 31-летняя женщина работала администратором салоне сотовой связи, где ей доверили формировать инкассаторскую сумку. Однако вскоре работодатель обнаружил недостачу и обратился в правоохранительные органы.

По данным полиции, в конце смены женщина забрала из кассы часть дневной выручки – 12 000 рублей. При этом в квитанции для инкассаторов администратор указала полную сумму, куда включила и присвоенные деньги. Дама надеялась, что никто не узнает, но после инвентаризации недостачу заметили.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, уголовное дело возбудили по 160 статье УК – присвоение или растрата. Все деньги теперь уже бывшая работница потратила. Ей грозит максимум до двух лет.