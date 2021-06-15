В Липецке пьяная девушка едва не утонула около пляжа НЛМК

В минувший понедельник, 14 июня, в Липецке едва не утонула девушка. Сигнал о происшествии поступил в 13.30. Спасатели и медсестра, находящиеся на посту жилой зоны НЛМК, тут же выдвинулись к указанному месту - участок реки рядом с гостиницей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, трагедии удалось избежать. Несчастную вытащили на берег и оказали медицинскую помощь. Оказалось, что девушка была в нетрезвом состоянии. Она не рассчитала своих сил и начала тонуть. Это не первый случай спасения за выходные. В воскресенье в аналогичной ситуации оказался молодой мужчина.

Спасатели призывают липчан купаться только в отведенных для этого местах, а также соблюдать правила безопасности на воде.