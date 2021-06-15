Под Липецком лоб в лоб столкнулись "Ситроен" и грузовик: погибла 9-летняя девочка

Страшное ДТП в Становлянском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую субботу, 12 июня, в Становлянском районе Липецкой области произошло страшное ДТП. На трассе "Дон" столкнулись "Ситроен Берлинго" и грузовик "МАН". По предварительным данным, 45-летний водитель иномарки слишком сильно разогнался, его вынесло на встречку, по которой ехал большегруз. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 9-летняя и 46-летняя пассажирки скончались на месте. Водитель получил различные травмы.

В тот же день в Липецке на улице Минская 50-летний мужчина за рулем "Хендай Акцент" врезался в "Мерседес-Бенц". В аварии пострадала 4-летняя девочка из второй иномарки. В больнице ей оказали помощь и отпустили домой.

В воскресенье, 13 июня, в Грязинском районе в ДТП попали "ВАЗ" и "Тойота-Королла". Пострадал 26-летний водитель "ВАЗа", а также пассажирки 25 и 28 лет из иномарки.