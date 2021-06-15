За неделю 2,8 тыс. жителей Липецкой области заболели ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области падает Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшую неделю с 7 по 13 июня в Липецкой области выявили 2 812 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости продолжает снижаться - неделей ранее больных было на 8,7% больше. Из всех заразившихся 68% - дети. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах. Госпитализировали 3% заболевших, что не превышает среднемноголетнего показателя для данного периода. Случаев гриппа не зарегистрировано.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Липецке острую респираторную инфекцию подхватил 1 771 житель. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе. Чаще всего липчан атакуют вирусы парагриппа, бокавирусы, риновирусы.

Специалисты напоминают, что при любых симптомах ОРВИ, таких как подъем температуры, затрудненное дыхание, кашель, необходимо обращаться за медицинской помощью.