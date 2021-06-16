Под Липецком полицейские собрали 307 кустов конопли с огорода мужчины

У липчанина в огороде нашли коноплю Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В селе Хлевное Липецкой области мужчина незаконно выращивал коноплю. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские обнаружили опасные растения на территории домовладения, в парнике и огороде. Всего сотрудники органов изъяли 307 кустов конопли.

Также подозреваемый в доме и надворных постройках хранил части растения массой 53,5 грамма. Там же правоохранители нашли 482,1 грамма марихуаны в высушенном виде. По словам 47-летнего мужчины, он занимался таким "огородничеством" для себя. Растения выращивал для личного потребления. Кстати, ранее липчанин привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков" и ч. 1 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества".