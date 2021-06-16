Трудовые мигранты из Белоруссии избили липчанина и вывезли труп на тачке к реке

В Липецкой области задержали причастных к смерти 48-летнего мужчины, тело которого нашли в реке Ельчик. Как выяснилось, причиной смерти было не утопление, поскольку на теле присутствовали травмы.

По подозрению задержали двоих мигрантов из Белоруссии 33 и 35 лет. По версии следствия, все произошло 11 июня, когда пьяные белорусы заподозрили липчанина в краже телефона и решили выбить признание. Собутыльники пришли к мужчине домой, сильно избили и ушли. Вечером снова вернулись и продолжили бить. Когда мужчина скончался от побоев, мигранты решили избавиться от тела. Они погрузили труп в садовую тележку, отвезли к реке и выбросили в воду. Позже труп заметили рыбаки.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, к преступлению также причастен ранее судимый за убийство житель Ельца. 35-летний иностранец тоже имеет судимость, он освободился в феврале этого года и вместе с соотечественником приехал в Елец на заработки.

Подозреваемые уже во всем сознались. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Каждому грозит по 15 лет тюрьмы.