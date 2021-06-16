В Липецке не пустят на массовые мероприятия людей без прививки от COVID-19

Справка о прививке или тест на COVID-19 обязательны для работы Фото: Лия МУРАДЬЯН

Губернатора Липецкой области Игорь Артамонов внес изменения в «коронавирусное» Постановление №159. Меры борьбы с распространением COVID-19 в регионе несколько ужесточили.

Теперь администрация не рекомендует посещать массовые мероприятия липчанам без результатов теста на COVID-19, либо без справки о прививки от коронавиурса – вакцинация должна быть получена не ранее четырех месяцев назад.

Новые правила касаются людей старше 18 лет и начинают действовать с предстоящего четверга, 17 июня.

Кроме этого работодателям рекомендуют обеспечить своих сотрудников указанными документами. Тех, у кого нет таких справок – отправить на удаленную работу.

– «Пока эти меры носят рекомендательный характер, но в случае ухудшения ситуации они могут стать обязательными. Альтернатива – закрыть и запретить все. Думаю, этого никто не хочет. Давайте вместе сохраним нормальную жизнь в регионе», – сказал в своём обращении Игорь Артамонов.