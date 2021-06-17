В Липецкой области участились ДТП с детьми и подростками за рулем транспорта

ДТП с детьми в Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки, 16 июня, в Липецкой области зарегистрировали три ДТП с детьми и подростками, которые были за рулем транспортных средств. Самые маленькие пострадали в Ельце, на улице Коммунаров, где 6-летний ребенок за рулем мотовездехода наехал на 5-летнюю девочку. Малышка в больнице.

В селе Большая Боевка Долгоруковского района 12-летний школьник на квадроцикле влетел в мотоцикл, за рулем которого был 14-летний мальчик. Первый ребенок попал в больницу. Предварительная причина аварии – неверный выбор дистанции.

А ночью, после 23.00, в Грязинском районе в селе Княжья Байгора, на улице Советской влетел в машину 14-летний школьник на мопеде. За рулем ВАЗ-2107 был 21-летний водитель. Пострадал водитель мопеда, причина аварии – выезд на встречную.

ГИБДД региона напоминает родителям об ответственности за малолетних нарушителей. Взрослым грозят штрафы до 500 рублей за само ДТП и 30 000 рублей – за передачу транспортного средства водителю без прав.