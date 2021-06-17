На фестивале Fox Rock Fest перед липчанами выступят звезды, собирающие стадионы

Чуть больше недели осталось до самого жаркого события этого лета в Липецке. Фестиваль Fox Rock Fest приглашает липчан и гостей города на большой музыкальный open air. Он состоится 26 и 27 июня.

Мероприятие подобного масштаба проведут в областном центре впервые. Фестиваль пройдет на Зеленом острове, подобно знаменитому венгерскому фестивалю SZIGET. Участники смогут попасть на территорию по понтонному мосту или на катере. На острове оборудуют две сцены, зоны для семейного досуга, детских игр и спорта.

Липецкий open air претендует на статус одного из самых больших музыкальных событий 2021 года: состав артистов из России даст фору многим западным гостям. На сцену выйдут 24 артиста, в том числе Little Big, Диана Арбенина, SHORTPARIS, LIZER, Кис-Кис, "Пошлая Молли", ЛСП, ATL, The Hatters, "Хлеб". К ним также присоединятся звезды Tik-Tok: Дора, Френдзона, Джизус, Дети Rave, Wildwaves, Пикчи, Пол Пунш.

Кстати, фестиваль Fox Rock Fest планируют сделать ежегодным.