Из трех липецких киосков изъяли 300 пачек контрафактных сигарет

Из киосков изъяли поддельные сигареты Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В Липецке сотрудники областного управления потребительского рынка с прокуратурой проверяют киоски. В четверг, 17 мая, проверяющие прошлись по трем адресам: Авиационная 38, Московская 47 и Воронежское шоссе.

Как сообщили в пресс-службе управления, немаркированную табачную продукцию обнаружили в каждом нестационарном объекте. По всем адресам работает одна и та же ИП, в отношении нее возбудили три административных дела по части 4 статьи 15.12 КоАП.

Проверяющие нашли более 300 пачек контрафактных сигарет на сумму более 20 000 рублей. Всю нелегальную продукцию из оборота изъяли до рассмотрения дела. Женщине грозит штраф с конфискацией.