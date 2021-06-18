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Общество18 июня 2021 10:45

Из трех липецких киосков изъяли 300 пачек контрафактных сигарет

Табачную продукцию продавал один и тот же предприниматель
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Из киосков изъяли поддельные сигареты

Из киосков изъяли поддельные сигареты

Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В Липецке сотрудники областного управления потребительского рынка с прокуратурой проверяют киоски. В четверг, 17 мая, проверяющие прошлись по трем адресам: Авиационная 38, Московская 47 и Воронежское шоссе.

Как сообщили в пресс-службе управления, немаркированную табачную продукцию обнаружили в каждом нестационарном объекте. По всем адресам работает одна и та же ИП, в отношении нее возбудили три административных дела по части 4 статьи 15.12 КоАП.

Проверяющие нашли более 300 пачек контрафактных сигарет на сумму более 20 000 рублей. Всю нелегальную продукцию из оборота изъяли до рассмотрения дела. Женщине грозит штраф с конфискацией.