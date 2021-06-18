В Липецке у педуниверситета частично перекроют дорогу

В Липецке на улице Студеновская из-за ремонта для движения оставят 2 полосы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у Педагогического университета частично перекроют дорогу. Как сообщили в пресс-службе городской админстрации, движение организуют по двум полосам - по одной в каждом направлении.

Причина тому - ремонтные работы на теплотрассе в районе дома №3 по улице Студеновская областного центра. Они должны стартовать в эту пятницу, 18 июня. С 21.00 для проезда машин оставят только 2 полосы. Движение в привычном режиме обещают восстановить в конце следующей недели, когда завершат работы.

Напомним, что ремонт должны были начать неделю назад. Однако, все передвинулось из-за замены трубопровода на другом участке. В энергетической компании приносят изменения липчанам за предоставленные неудобства.