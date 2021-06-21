День памяти и скорби в Липецке: по улице Гагарина ограничат движение

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этом году исполняется 80 лет с того страшного дня. В Липецке трагической дате посвятят серию мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот понедельник, 21 июня, в областном центре пройдет акция "Свеча памяти". В 21.00 участники соберутся на площади Авиаторов, а в 22.00 стартует шествие. Колонна со свечами проследует до Вечного огня на площади Героев. Там память погибших почтут минутой молчания. К мемориалу возложат цветы.

Из-за акции ограничат движение для личного транспорта на участке от площади Авиаторов до площади Героев. Автобусы №9Т, 11, 24, 24а, 36, 322, 346 и 359 будут проходить в режиме ожидания. Такие условия проезда начнут действовать с 21.00 и до окончания мероприятия.

Во вторник, 22 июня, на площади Героев состоится митинг. В детских садах пройдут Уроки Памяти, а муниципальные учреждения поучаствуют в "Общероссийской минуте молчания", которая стартует в 12.15. Именно в это время в 1941 году народу объявили о начале Великой Отечественной войны. Из Липецка и пригородных сел на фронт ушли почти 46 тыс. человек. Домой не вернулся каждый третий.