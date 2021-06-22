Траурный митинг в Липецке в память о жертвах войны собрал около 1000 участников

Цветы и свечи возложили на площади Героев Фото: Лия МУРАДЬЯН

Акция «Свеча памяти» в Липецке собрала сотни участников. В этом году исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этом году траурное шествие в память о жертвах началось в Липецке с площади Героев, куда после 21.00 пришли около тысячи людей со свечами.

Присутствовали руководители города и области, главы ведомств и общественных организаций, а также просто неравнодушные жители. Шествие началось в 22.00, колонна двинулась в сторону площади Героев.

Участники почтили память жертв войны минутой молчания, после чего возложили цветы и свечи к Вечному огню.

Из Липецка и районов на фронт ушли около 46 000 человек. Акция «Свеча памяти» проходит в городе не первый год и с каждым годом собирает все больше участников. В этот день, 22 июня, в Липецке пройдут и другие памятные мероприятия.