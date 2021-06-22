"Необходимо прививать каждый день по 5-6 тыс. человек": в Липецке рассказали, как проходит вакцинация от коронавируса

В минувший понедельник, 21 июня, в управлении здравоохранения Липецкой области прошла пресс-конференция на тему "Вакцинация от COVID-19: ответы на актуальные вопросы". В ней участвовали начальник отдела организации помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела управления Светлана Коротеева и главный внештатный эпидемиолог управления Андрей Филатов.

По данным пресс-службы областного управления, первую дозу вакцины от коронавируса получили 170 тыс. липчан. Полный курс прошли 145 тыс. человек. Собравшиеся на конференции подчеркнули, что за прививочную кампанию сделать укол нужно 60% взрослого населения - 547,5 тыс. жителей Липецкой области.

- Ежедневно первую дозу вакцины в регионе получают более 1 400 человек, - выступила Светлана Коротеева. - Но это слишком медленный темп. Чтобы завершить прививочную кампанию к сентябрю 2021 года, необходимо прививать каждый день по 5-6 тысяч человек.

Кстати, среди вакцинированных около 50% - липчане старше 60 лет. Почти 19% - жители региона 50-59 лет. Еще 5,6% - от 18 до 29 лет.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 63 жителей Липецкой области. За все время пандемии заболели 32 923 человека. Вылечились 29 764 пациентов. Умерли 855 липчан.