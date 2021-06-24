На площади Революции в Липецке срезают асфальт

В Липецке отремонтируют дорогу на площади Революции Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на площади Революции начали ремонтировать дорожное покрытие. Полотно остро нуждалось в восстановлении. В пресс-службе мэрии напомнили, что весной здесь проводили ямочный ремонт. Но это было временной мерой.

Всего предстоит обновить около 6 тыс. квадратных метров дороги. На участке срезают старый асфальт. После специалисты уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Полотно постараются отремонтировать в кратчайшие сроки. Работать будут днем и ночью.

Кстати, перекрывать участок не планируют. Работы проведут на полосах поочередно. Водителям приносят извинения за неудобства и просят заранее продумывать свой маршрут. При необходимости, выбирать пути объезда.