За день на дорогах Липецкой области пострадали два мотоциклиста

ДТП с мотоциклистом на трассе "Дон" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки, 24 июня, на дорогах Липецкой области в двух ДТП пострадали два человека – обе аварии с участием мотоциклистов. Первая произошла около 9 утра на трассе «Дон» в Елецком районе. Там 51-летний мотоциклист влетел в стоящий автомобиль «Ауди», за рулем которого был 56-летний мужчина. Мотоциклиста увезли в больницу. Как сообщает пресс-службе ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

Еще одно ДТП случилось около 17.00 на улице Зои Космодемьянской, где 36-летний водитель «Лады-Весты» столкнулся с 23-летним мотоциклистом. Парень попал в больниц. Предварительная причина ДТП – нарушение очередности проезда.

Помимо этого за те же сутки на дорогах области зарегистрировали 25 аварий без пострадавших.