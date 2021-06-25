МЧС предупреждает: в выходные в Липецкой области аномальная жара

Спасатели предупреждают липчан об аномальной жаре Фото: Юлия КЛЮЕВА

Предстоящие выходные в Липецкой области обещают быть очень жаркими. Спасатели предупреждают липчан об опасном метеорологическом явлении - аномальной жаре. Такая погода ожидается в период с 26 по 28 июня.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, среднесуточные температуры воздуха составят 25-17 градусов тепла. Это на 7-9 градусов выше средних многолетних значений. Столбики термометра днем поднимутся до +35 градусов.

Напомним, что в жару лучше носить светлую, воздухопроницаемую одежду, а также головной убор. Пить больше жидкости, но не алкоголя. В пик солнечной активности оставаться дома. Стараться больше находиться в тени, ведь обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. В случае происшествия звонить на единый номер экстренных служб "112".